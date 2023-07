Pro Tork Ibitipoca Off Road encerra Enduro

Grande final da temporada acontece neste fim de semana

O Pro Tork Ibitipoca Off Road promete uma grande festa para o encerramento do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade 2023. A disputa acontece neste fim de semana, dias 29 e 30 de julho, com um percurso de 444 quilômetros, entre as cidades de Juiz de Fora e Lima Duarte, em Minas Gerais.

Além de patrocinar o evento, a maior fabricante de motopeças da América Latina também será representada por seus pilotos. Emerson Loth, que foi o campeão da Elite no ano passado, e Jony Jachtchechen, que terminou em segundo a disputa na classe Over 40.

Em se tratando de Brasileiro, Emerson ocupa o segundo lugar na tabela da categoria principal, porém, não tem mais chances de ser campeão. Já Jony, garantiu o título antecipado para a equipe. De qualquer maneira, ambos esperam fechar a competição nacional com chave de ouro.

A programação inicia às 6h30 de sábado, com largada na Faculdade Suprema, neutro em Lima Duarte e pernoite em Conceição de Ibitipoca. E no domingo, é retomada no mesmo horário, saindo de Ibitipoca em direção a Juiz de Fora. O público tem acesso liberado para prestigiar.

Confira a classificação:

Elite

1) Jomar Grecco – 633 pontos

2) Emerson Loth – 486 pontos (Pro Tork Racing Team)

3) Guilherme Cascaes – 462 pontos

Over 40

1) Jony Jachtchechen – 554 pontos (Pro Tork Racing Team)

2) Geovani Baldissera – 246 pontos

3) Dario Júlio – 185 pontos