Pro Tork Itaminas KTM acelera no Brasileiro de Enduro

Nona e décima etapas acontecerão em Aracruz (ES)

A expectativa é grande para as nona e décima etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro, que acontecem neste fim de semana, dias 22 e 23 de julho, em Aracruz, no Espírito Santo. A Pro Tork Itaminas KTM é presença confirmada, acelerando em busca de mais bons resultados nesta temporada.

Seus pilotos são alguns dos destaques da competição: Lolo Anton lidera a classificação da categoria E1 com 59 pontos de vantagem; Butu Cadima é o ponteiro na E55 com 34 pontos a mais que o principal adversário; Be Tiburcio está em segundo lugar na tabela da Júnior; e Crispy Arriegada é o terceiro na E3.

A disputa terá como base a Praça da Paz, com acesso liberado ao público. É dela que os competidores partem para um percurso de aproximadamente 130 quilômetros, divididos em três voltas, compostas por três especiais (trechos cronometrados): um Cross Teste de 5,4km e outros dois Enduro Testes de 3,2 e 3,8km.

Lolo se mostra animado. “Me preparei para esta prova, o terreno é um pouco parecido com o que treino em Santa Catarina, porém, com um pouco de pedras. Eu gosto bastante e costumo me sair bem, o objetivo é vencer para abrir cada vez mais vantagem na tabela”, afirma.

Confira a classificação:

E1

1) Lolo Anton – 194 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

2) Vinicius Ribeiro – 135 pontos

3) Otavio Chicaroni – 121 pontos

E3

1) Luciano Rocha – 200 pontos

2) Fernando Juruna – 170 pontos

3) Crispy Arriegada – 162 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

EJ

1) Joaquim Neto – 191 pontos

2) Be Tiburcio – 184 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

3) João Basilio – 152 pontos

E55

1) Butu Cadima – 197 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

2) Manuel Simas – 163 pontos

3) Cesar Meconi – 76 pontos

Serviço:

9ª e 10ª etapas – Aracruz (ES)

Data: 22 e 23 de julho

Base do evento: Praça da Paz (acesso gratuito ao público)

Programação*

22/7 (Sábado)

8h às 10h – Vistorias técnicas e condução das motos ao Parque Fechado

9h30 – Briefing

10h – Largada dos dois primeiros pilotos

20h – Divulgação dos resultados oficiais do dia

18/6 (Domingo)

8h – Largada dos dois primeiros pilotos

16h – Divulgação dos resultados oficiais

*Os horários são fornecidos pela organização e podem sofrer alterações.