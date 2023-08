Pro Tork Itaminas KTM foca títulos

Lolo Anton e Butu Cadima são praticamente campeões em suas categorias após os resultados da penúltima etapa da temporada

A Pro Tork Itaminas KTM cumpriu seu objetivo na penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro, aproximando as mãos de dois títulos desta temporada. A disputa foi realizada neste fim de semana, dias 26 e 27 de agosto, em Belo Vale (MG).

Ela teve como base o Parque de Exposições. Foi dele que os competidores partiram para um percurso de aproximadamente 150 quilômetros, divididos em três voltas, compostas por três especiais: um Cross Teste de 3km, um Enduro Teste de 4,5km e um Extreme Teste de 4km.

Os destaques da equipe foram Lolo Anton, que finalizou a E1 em segundo lugar, e Butu Cadima, que saiu vitorioso na E55. Com os resultados, eles abriram vantagem suficiente para serem campeões antecipados, porém, como prevê o regulamento, precisam largar na final para confirmarem as conquistas.

A Pro Tork Itaminas KTM contou ainda com Crispy Arriegada, terceiro colocado na categoria E3, seguindo em segundo na tabela e ainda com chances de erguer a taça de 2023.

Be Tiburcio, que liderava a Júnior, não compareceu devido sua participação na quinta etapa do Sportbay Brasileiro de Motocross, no qual foi o segundo colocado na MX2 e na MXJR. Como as regras do Enduro possibilitam um descarte, ele também continua na briga pelo caneco.

Agora, de volta as suas cidades, os atletas terão mais de um mês para se prepararem para a grande final da competição, que está programada para acontecer nos dias 14 e 15 de outubro, no município de Camboriú. A expectativa é de um verdadeiro espetáculo