Pro Tork Itaminas KTM soma vitórias

No Brasileiro de Enduro em Castro Alves (BA)

A Pro Tork Itaminas KTM foi o grande destaque da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro 2024 ao vencer três categorias. O evento foi realizado neste fim de semana, dias 17 e 18 de agosto, reunindo os melhores pilotos da modalidade em Castro Alves, município localizado a 191 quilômetros de Salvador, na Bahia.

O percurso teve 50 quilômetros de extensão, com três trechos cronometrados: um Cross Teste de 3 km e dois Enduro Testes em linha, com 8,5 km e 6 km, respectivamente. Por dia, os participantes deram três voltas. A prova exigiu bastante preparo físico e técnico, com piso duro e algumas partes de areia.

Patrick Capilla garantiu o lugar mais alto do pódio outra vez e segue isolado na liderança da classe E3. Já Crispy Arriegada alcançou sua primeira vitória na temporada na E2 e se manteve em segundo na tabela. E Butu Cadima ganhou na E55, assumindo a ponta e completando a festa da equipe.

Agora, cada um de volta a sua cidade, eles se preparam para encarar a penúltima etapa do ano, programada pela Confederação Brasileira de Motociclismo para acontecer nos dias 21 e 22 de setembro, em Camboriú (SC). A expectativa é de mais bons resultados na briga pelos títulos.