Pro Tork / KTM Racing Team busca posições

Segunda etapa da temporada será sábado em Jundiaí (SP)

A Pro Tork / KTM Racing Team irá defender a liderança em duas categorias na segunda etapa do Arena Cross. O evento está programado para este sábado, na cidade de Jundiaí, localizada a cerca de 50 quilômetros da capital paulista.

Zion Berchtold lidera a classe 65cc e se mostra animado para buscar mais uma vitória. Já na AX2, Gabriel Mielke é o ponteiro, tendo o colega de equipe Be Tiburcio na terceira colocação, também brigando pelo primeiro lugar no pódio.

A expectativa do chefe Antonio Jorge Balbi Júnior é boa. “Tivemos um resultado muito positivo na abertura, fora a situação do Lucas Dunka na AX1, com o pneumotórax, mas que foi identificado, tratado e já recuperado. Ele volta firme já para esta etapa, pronto para brigar também pelas primeiras posições”, afirma.

Os ingressos para a disputa já se esgotaram, mas o público pode conferir a transmissão ao vivo pela SporTV ou pelo YouTube do Arena Live Brasil. A programação inicia com os treinos livres, às 13h30, e corridas, às 19h50. A Pro Tork / KTM Racing Team conta com sua torcida!

Serviço: Arena Cross 2023 – 2ª etapa

Data: 3 de junho (sábado)

Local: Av. Alexandre Ludke, s/n (Próximo ao Paço Municipal)

Confira a classificação:

Categoria AX2

1º – Gabriel Mielke #102 – 20 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2º – Henrique Henicka #202 – 17 pontos

3º – Be Tiburcio #3 – 15 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

4º – Guilherme Bresolin #109 – 13 pontos

5º – Marcello Leodorico #244 – 11 pontos

Categoria 65cc

1º – Zion Berchtold #17 – 20 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2º – Guilherme Buozi #274 – 17 pontos

3º – Miguel Boer #357 – 15 pontos

4º – Heitor Mattos #300 – 13 pontos

5º – João Barbosa #23 – 11 pontos