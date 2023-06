Pro Tork / KTM Racing Team é destaque no ‘Arena Cross’ em S.P.

Cumpriu objetivo seguindo na liderança de duas categorias

A Pro Tork / KTM Racing Team cumpriu seu objetivo na segunda etapa do Arena Cross, realizada no sábado, em Jundiaí, município localizado a cerca de 50 quilômetros da capital paulista. Seus pilotos venceram duas categorias, mantendo a liderança delas para a equipe.

Zion Berchtold segue invicto na 65cc, pois ganhou mais uma corrida. Enzo Fialho ainda fez companhia no pódio ao colega com o quarto lugar. Já na AX2, foi Be Tiburcio quem não deu chances aos adversários. E Gabriel Mielke também fez uma excelente prova finalizando a classe em terceiro.

Para o chefe Antonio Jorge Balbi Júnior foi uma noite fantástica. “Zion dominou a 65cc, Enzo também vem conquistando seu espaço na categoria. Na AX2, Be e Biel dividem a liderança. Estamos muito bem na classificação, agora é trabalhar para seguir crescendo rumo aos títulos”, afirma.

De volta as suas cidades, os pilotos retomam o treinamento focados na próxima etapa. Ela está programada para acontecer no dia 30 de junho, em São Paulo (SP). Será a penúltima da temporada, logo, a promessa é de belos pegas e muita emoção na pista. A expectativa da equipe é positiva.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.