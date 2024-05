Pro Tork / KTM Racing TEAM no PÓDIO do Arena CROSS em S. P.

Veja destaques da equipe no evento em Caraguatatuba (SP)

O Arena Cross 2024 teve início neste sábado, dia 24 de maio, com a realização da primeira etapa na cidade litorânea de Caraguatatuba (SP). Entre os destaques, nomes da Pro Tork / KTM Racing Team, como o paranaense Guilherme Buozi e o gaúcho Henrique Henicka.

Na 65cc, Buozi largou no top cinco, imprimiu um ritmo forte e aproveitou ainda o erro de um adversário para alcançar a segunda posição. Já na AX2, o colega Henrique Henicka teve um desempenho bem parecido, comemorando a segunda colocação no pódio.

Após somarem pontos importantes na busca pelos títulos da temporada, os atletas retornam para suas casas e focam no treinamento físico e com motocicletas para a próxima rodada. Ela está programada para acontecer no dia 22 de junho, em Jundiaí (SP).

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.