Big Trail: Pro Tork KTM Sportbay no Brasileiro 2024

Cidade de Amparo (SP) é o destino da equipe

A cidade de Amparo, com suas paisagens deslumbrantes e trilhas desafiadoras, foi escolhida como cenário perfeito para a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Big Trail 2024. O evento no interior do estado de São Paulo acontece neste fim de semana, dias 22 e 23 de junho, com a presença das melhores equipes, incluindo a Pro Tork / KTM Sportbay.

Entre seus pilotos, se destacam na classificação: Marlon Bonilha, que está invicto na classe Heavy Pro; e Lucas Delasta, segundo colocado na Big Pro. Ambos defendem os títulos conquistados no ano passado em suas categorias e esperam seguir somando pontos importantes na busca pelos objetivos desta temporada.

No sábado, os motores farão barulho no prólogo, uma prova de velocidade que define parte dos pontos. Nesta fase inicial, os atletas enfrentam um percurso mais curto e menos técnico. Já no domingo, a competição atinge seu ápice com a prova principal, onde o traçado desafiador e as condições variáveis do terreno exigem o máximo de habilidade e resistência dos competidores.

O evento contará com uma infraestrutura completa para receber os participantes e o público, incluindo áreas de camping, pontos de hidratação, e espaços para descanso e convivência. Haverá também a presença de marcas renomadas do setor, oferecendo produtos e serviços exclusivos para os amantes de big trail. Fica aqui o convite para prestigiar e torcer pela Pro Tork / KTM Sportbay.

Serviço:

Evento: 4ª Etapa do BITES – Campeonato Brasileiro de Big Trail

Data: Neste fim de semana, 22 e 23 de junho

Local: Engenho Eventos – Amparo (SP)

Entrada Franca

Confira a classificação:

Heavy Pro

1) Marlon Bonilha – 75 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team)

2) Lazaro Henrique – 62 pontos

3) Awilson Viana – 58 pontos

4) Marco Bastos – 55 pontos

5) Luiz Monteiro – 35 pontos

Big Pro

1) Nilson Tecilla – 63 pontos

2) Lucas Delasta – 60 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team)

3) Elias Folly – 58 pontos

4) Diego Conadi – 50 pontos

5) Marcio Patoso – 49 pontos