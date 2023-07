Pro Tork manda ver no Velocross em S.C.

Em Agrolândia na Festa da Colheita

A Pro Tork Racing Team mandou ver na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross 2023, realizada neste fim de semana, dias 22 e 23 de julho, em Agrolândia, junto a Festa da Colheita e outras atrações que integraram a programação do aniversário de 61 anos do município. O evento também foi válido pelo Catarinense da modalidade.

Os destaques da equipe foram os pilotos: Marcio Lago – ganhador das classes VX3 Nacional, VX4 Nacional, Over Especial e VX4 Especial; Luan Gabriel – segundo na 65cc; Fernando Simões – segundo na 250cc Standard; Paulo Stedile – terceiro na VX4 Especial e Cristian da Cruz – terceiro na Intermediária Nacional.

Agora, os atletas retomam o treinamento físico e com motocicletas em seus municípios, já pensando nos próximos desafios. Tanto o Brasileiro, quanto o Catarinense, terão as rodadas seguintes no mês de setembro. A expectativa da Pro Tork Racing Team é de manter o ritmo em busca dos títulos da temporada 2023.