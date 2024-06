Pro Tork no pódio da abertura do Brasileiro de Velocross de 2024

Pilotos conquistaram bons resultados em evento realizado em Salto Del Guairá

A Pro Tork Racing Team foi um dos destaques da abertura do Campeonato Brasileiro de Velocross, realizada no fim de semana, dias 2 e 3 de junho, em Salto Del Guairá, na divisa entre o Paraná e o Paraguai. Os pilotos da maior fabricante de motopeças da América Latina subiram ao pódio em três categorias.

Jordan Prade Martin foi o vencedor das classes Nacional Força Livre e 250cc; enquanto os colegas de equipe Gustavo Henrique Deufel e Rodrigo Taborda alcançaram o quarto lugar na Nacional Força Livre e o quinto na VX3 Especial, respectivamente.

De volta as suas cidades, os atletas retomam o treinamento físico e com motocicletas, focados no próximo desafio da competição nacional. Ela está programada pela Confederação Brasileira de Motociclismo para os dias 29 e 30 de junho, em Piên (PR).