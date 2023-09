Pro Tork no pódio do Sportbay Velocross

Equipe somou pontos importantes na quarta etapa da temporada

A Pro Tork Racing Team mandou ver na quarta etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross, realizada neste fim de semana, dias 16 e 17 de setembro, em Sengés, pequeno município que fica na região dos Campos Gerais, no interior do estado. Seus pilotos somaram duas vitórias, além de outros bons resultados.

Os destaques da equipe da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes foram: Matheus Zerbatto – ganhador da VX1; Alex Júnior – líder da 250cc Pró; Rodrigo Taborda – segundo nas classes VX1 e VX3; Jocimar Ferreira – terceiro na VX3 Nacional; e Anilton Ximenez – segundo na VX4 Nacional.

Restam apenas duas rodadas para a final da temporada 2023 e os atletas estão animados com a possibilidade de conquista de títulos em diversas categorias. De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento focados na penúltima etapa, programada para acontecer nos dias 7 e 8 de outubro, em Contenda.

A Pro Tork é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.