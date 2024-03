Pro Tork no Salão das MOTOPEÇAS de 2024

Feira internacional acontece na cidade de São Paulo (SP)

O Salão das Motopeças é aguardado com expectativa pelo mercado por apresentar todos os anos grandes novidades. Nesta edição não é diferente, já é possível sentir o agito no (SP), onde a feira acontece de quarta-feira a sábado, dias 6 e 9 de março. Entre as indústrias confirmadas, destaque para a Pro Tork – líder em capacetes no mundo e em motopeças e equipamentos em toda a América Latina.

Entre seus lançamentos, já foram confirmados itens na linha de pneus, com opções para Big Trail e CRF, diversos produtos para a prática do off road, escapamentos no segmento street, novos grafismos de capacete, entre outros. Será uma oportunidade única para lojistas e distribuidores conhecerem de perto o catálogo com mais de 40 mil itens, desenvolvidos com tecnologia de ponta e matérias-primas de excelente qualidade.

A entrada no Salão das Motopeças é gratuita, mediante credenciamento feito pelo site ou presencialmente, apenas para quem tem CNPJ do ramo de motocicletas. O diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, aproveita para convidar a todos a prestigiarem o estande de 280 metros quadrados, que trará uma amostra dos mais de 40 mil itens que compõem o catálogo dessa gigante brasileira.

Serviço XIII Salão Nacional e Internacional das Motopeças

Quando: 6 a 9 de março

Onde: Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho – São Paulo – SP

Horários: Quarta a sexta-feira: 15h às 21h30 / Sábado: 10h às 18h

Visitação Gratuita (não aberto ao consumidor final)

Site: www.salaodasmotopecas.com.br

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo milhares de itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.