Pro Tork no Sportbay Brasileiro Supercross

O Sportbay Brasileiro de Supercross será realizado entre 29 e 31 de março, no Geração Adventure Park, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. O campeonato terá rodada tripla, com uma etapa a cada dia, e promete fortes emoções para o feriadão de Páscoa. A Pro Tork é presença confirmada no evento, tendo o pequeno Zion Berchtold como representante na 65cc.

Para o seu pai e técnico, Markolf, a expectativa é grande. “A competição está de volta ao cenário nacional depois de mais de 10 anos. Hoje, o que mais se assemelha, é o Arena Cross, no qual o Zion é bicampeão, na 50cc e na 65cc. Buscamos fazer alguns treinos específicos para a modalidade, ajustamos a motocicleta, estamos bastante animados para o desafio”, explica.

O evento será voltado não apenas para os amantes de esporte, mas para todos que adoram adrenalina e emoção. A programação é intensa e conta com atrações para a família curtir, como shows de motocross freestyle apresentados pelo experiente Fred Kyrillos, Barbecue Festival, com muita música, food trucks, churrasco e bebidas, além de playground para as crianças.

A programação na sexta inicia às 14h, no sábado às 12h e no domingo às 10h. Os ingressos já estão à venda no site Pensanoevento e os valores podem variar conforme o tipo de ingresso e o lote, sendo que crianças com menos de cinco anos não pagam entrada. Mas quem não puder prestigiar de perto, pode acompanhar a transmissão ao vivo em www.youtube.com/SportbayTV.

Serviço: Campeonato Sportbay Brasileiro de Supercross

Datas e horários:

29/03 – Das 14:00 às 22:00

30/03 – Das 12:00 às 22:00

31/03 – Das 10:00 às 18:00

Endereço: R. Antônio José Garcia, 40 – Guaporanga, Biguaçu – Geração Adventure Park.

Ingressos: pensanoevento.com.br

Transmissão: www.youtube.com/SportbayTV