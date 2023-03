Pro Tork Racing Team foca 3 Campeonatos

Brasileiro de Enduro, Paranaense de Motocross e Catarinense de Motocross são os desafios da vez

A Pro Tork Racing Team se divide neste fim de semana, para encarar três desafios diferentes. O Campeonato Brasileiro de Enduro, em Mairiporã (SP); o Sportbay Paranaense de Motocross, em Toledo; e o Sportbay Catarinense de Motocross, em Campos Novos, todos abrindo a temporada 2023.

No Brasileiro de Enduro, quem entra em cena é Be Tiburcio. Ele é destaque no motocross, sendo o atual campeão nacional nas classes 125cc 2T e MXJR, e aproveita para aprimorar sua pilotagem participando de outras modalidades. Irá correr na categoria EJ.

Já no Paranaense, a equipe é representada por Willian Guimarães – nas classes MX35, MX4 e MX45; Tiago Garcia – MX35 Especial, MX1 e MX30; Belinha Garcia – Minimotos e 65cc; e Enzo Garcia – Minimotos.

E no Catarinense, alinham no gate Zion Berchtold – 65cc e 85cc; Gabriel Mielke – MX1 e MX2; e Jacson Keil – MX1, MX3 e Força Livre Nacional.

Todos os pilotos investiram na preparação física e nos treinos com motocicletas e se mostram animados para as corridas. A expectativa da equipe é começar o ano subindo aos lugares mais altos do pódio, somando pontos importantes na briga pelos títulos.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.