Pro Tork Road Show radicaliza em TRÊS estados neste FDS

Cachorrão, Joaninha e Só Zerinho estão prontos

A Pro Tork Road Show promete radicalizar em três eventos neste fim de semana, dias 18 e 19 de novembro. O Cachorrão Moto Show é uma das atrações da inauguração da Black Motors Multimarcas, que acontece neste sábado, em Conceição das Alagoas (MG), com entrada franca. Já a Só Zerinho irá animar o público durante o Expobaixos, no domingo, em Tarumã (RS), com ingressos a partir de R$ 25. E Gilmar “Joaninha” Flores é presença confirmada no encerramento do Campeonato Matogrossense de Motocross, também no domingo, mas em Várzea Grande (MS), com acesso liberado.

Sobre as equipes Pro Tork:

O Cachorrão Moto Show, do atleta Wesley Rodrigues de Oliveira, consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação da plateia.

A Só Zerinho Moto Show tem mais de 20 anos de história, sendo composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart, carros e caminhão.

A J99 é a equipe oficial de Gilmar “Joaninha” Flores, o principal piloto de motocross estilo livre do país. Ela conta com diversos atletas, desta vez, Robertt Fire também irá apresentar suas manobras. Ambos são especialistas no backflip – um giro completo com a motocicleta para trás.

Para saber mais sobre as equipes, acesse www.protork.com.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.