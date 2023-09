Pro Tork Road Show se exibe em SP e RS

Equipes de manobras radicais em ação

rês atrações radicais da Pro Tork Road Show entrarão em ação nos próximos dias. Alto Giro e Luquinha prometem agitar o Rock In Rastro, considerado o maior encontro de motociclistas do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira, que acontece entre sexta-feira e domingo, em Apiaí (SP). Já a Só Zerinho é presença confirmada no Expobaixos, o maior encontro de rebaixados do mundo, que será realizado no domingo, em Tarumã (RS).

Sobre as equipes Pro Tork- A Alto Giro Show é considerada a melhor equipe de whelling da América Latina. Seus pilotos utilizam motocicletas que vão de 50 até 1000 cilindradas para a realização de 40 manobras em aproximadamente uma hora, muitas com efeitos especiais e ainda com a participação do público.

Luquinha faz um espetáculo de wheeling solo, com quatro motos: CBR600RR, Kawasaki Z800, KTM Duke 390 e a minimoto Pro Tork TR125F. O atleta é hexacampeão brasileiro da modalidade na categoria principal, a Pro Motor.

Já a Só Zerinho Pro Tork Moto Show tem mais de 20 anos de história, sendo composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart, carros e caminhão.