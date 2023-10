Pro Tork Road Show se exibe em SP e RS

Equipes de manobras radicais da maior fabricante de motopeças da América Latina entram em ação

A Pro Tork Road Show estará presente em quatro eventos nos próximos dias. Luquinha é uma das atrações do Moto Rock, em Tietê (SP), que acontece entre 6 e 8 de outubro, sendo a entrada um quilo de alimento ou ração.

Já a Só Zerinho manda ver no VP Séries de Arrancada, em Nova Santa Rita (RS), no sábado e no domingo, com ingresso a R$ 30. E no domingo também estará fazendo a Festa do Dia das Crianças, em Gravataí (RS), com acesso liberado. Por fim, a Air Show está confirmada no Aero Music Festival, em Itápolis (SP), no sábado, com ingresso a partir de R$ 25.

Sobre as equipes Pro Tork

Luquinha faz um espetáculo de wheeling solo, com quatro motos: CBR600RR, Kawasaki Z800, KTM Duke 390 e a minimoto Pro Tork TR125F. O atleta é hexacampeão brasileiro da modalidade na categoria principal, a Pro Motor.

A Só Zerinho Moto Show tem mais de 20 anos de história, sendo composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart, carros e caminhão.

Já Douglas Lourenço é o responsável pelo espetáculo da Air Show, com seu Vans Air Craft – RV-7, de fabricação americana. O piloto é um verdadeiro perito em manobras acrobáticas aéreas. Sua apresentação leva cerca de 20 minutos, com Looping, Parafuso, Voo Invertido e muito mais.

Para saber mais sobre as equipes, acesse www.protork.com