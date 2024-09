Pro Tork soma resultados no Brasileiro DE VELOCROSS

Três primeiros lugares no Rio Grande do Sul

A Pro Tork somou bons resultados na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross 2024, realizada junto ao Gaúcho da modalidade, no fim de semana, dias 31 de agosto e 1 de setembro, em Ciríaco, pequeno município da região de Marau.

Seus destaques foram os pilotos Gustavo Deufel e Jordan Martini, que alcançaram o terceiro lugar em diferentes categorias. Gustavo na Intermediária Força Livre Nacional e Jordan na Força Livre Nacional e na VX1. Ambos ganharam pontos importantes na briga pelos títulos da temporada.

De volta as suas cidades, os atletas focam a preparação para a próxima rodada, programada pela Confederação Brasileira de Motociclismo para acontecer nos dias 27 e 28 deste mês, em Alegrete, também no Rio Grande do Sul. A expectativa é de subir ao pódio.