Brasileiro de Big Trail: Pro Tork soma pontos

Marlon Bonilha e Andreia Pasa mantiveram posições na classificação com resultados da segunda etapa

O Campeonato Brasileiro de Big Trail teve sua segunda etapa realizada junto ao Tobata’s Park, neste sábado, dia 5, na cidade de Osório, situada ao pé da Serra Geral, no Rio Grande do Sul. A Pro Tork acelerou com dois de seus pilotos, somando pontos importantes na classificação.

A disputa com largada na BR 101 – KM 71, em Aguapés, teve um trajeto de aproximadamente 130 quilômetros de pura adrenalina. Um clima agradável, mas com a presença marcante de serração, o que tornou o solo um pouco úmido, aumentando ainda mais o desafio.

Marlon vinha liderando até metade da prova, quando furou o pneu traseiro de sua motocicleta, levando-o a encerrar em décimo segundo, mas o resultado foi suficiente para seguir na ponta da tabela na Heavy Pro.

Já Andreia teve problemas com a embreagem, porém, subiu ao pódio com um terceiro lugar, mantendo a vice-liderança na classe Big Trail Feminina.

De volta as suas cidades, eles focam na preparação para a terceira rodada da temporada 2023. Ela está programada para acontecer no dia 23 do próximo mês, em 3 Corações, no estado de Minas Gerais. Uma prova que promete esquentar a briga pelos títulos da competição.