Pro Tork soma pontos IMPORTANTES NO Sportbay Motocross

Quarta etapa da temporada realizada em Palmas (TO)

A Pro Tork comemorou a conquista de resultados importantes na quarta etapa do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross, realizada no fim de semana, dias 18 e 19 de maio, em Palmas (TO). Seus pilotos subiram ao pódio cinco vezes, somando pontos para se manterem nas primeiras posições na classificação de suas categorias.

Os destaques foram os atletas: Zion Berchtold, que venceu a 65cc e assumiu a liderança na tabela, além de ser o segundo na MXJR, classe na qual é o oitavo colocado; e o estreante finlandês Harry Kulas, que ganhou a primeira bateria da MX1 e foi o sétimo na segunda, finalizando a somatória na terceira colocação.

Além deles, enrolaram o cabo: José Felipe, segundo lugar na MX3, mantendo a liderança na classificação; Luaninha Naves, segunda na corrida da MXF, ficando com a mesma posição na tabela; e Henrique Henicka, que garantiu um terceiro e um sexto nas corridas da MX2, fechando o evento em sexto e a competição em terceiro.

De volta as suas cidades, os competidores que defendem a maior fabricante de motopeças da América Latina se preparam agora para a rodada dupla que promete agitar a temporada. Ela está programada para acontecer entre os dias 7 e 9 de junho, em uma pista especialmente preparada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).