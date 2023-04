Pro Tork soma três vitórias no Sportbay Motocross

Willian Guimarães e Fábio Brito representaram a equipe no fim de semana, em Cascavel

A Pro Tork Racing Team mandou ver na segunda etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2023, conquistando três vitórias e outros bons resultados. O evento foi realizado neste fim de semana, dias 22 e 23 de abril, em Cascavel.

Willian Guimarães subiu ao pódio ao vencer as categorias MX4 e MX45; e ser o segundo na MX35. Já Fabio de Brito foi o mais rápido na prova da classe MX35 Nacional, além de ser quinto colocado na corrida da Força Livre Nacional.

De volta as suas cidades, os competidores retomam o treinamento físico e com motocicleta, pensando na preparação para a próxima rodada. Ela está programada para acontecer nos dias 27 e 28 de maio, em Boa Esperança, com a promessa de belos pegas.

