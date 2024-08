Pro Tork vence ENDURO de Regularidade

Disputa aconteceu em Pato Branco

Emerson Loth venceu a penúltima etapa do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade realizada no município de Pato Branco, localizado na região Sudoeste do estado. Com o resultado, o piloto que representa a Pro Tork Racing Team assume a liderança da categoria principal, a Elite.

A prova teve um percurso de aproximadamente 125 quilômetros, sendo 51 deles percorridos na parte da manhã e outros 74 no período da tarde. Segundo “Bomba”, um evento com muitas trilhas travadas, bastante técnico, que exigiu muita habilidade. O Posto e Restaurante Cambrussi, na ROD PR 280 Km 141, serviu de base.

De volta a Curitiba, o atleta da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes se prepara agora para a grande final da temporada 2024. Ela está sendo preparada pela Federação Paranaense de Motociclismo para acontecer no dia 13 de outubro, em Salgado Filho.