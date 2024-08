Pro Tork vence mais uma e segue invicta no Gaúcho de Enduro

Gustavo Pellin foi o destaque da quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro 2024, realizada no sábado, dia 24 de agosto, em São Marcos, município da Serra, que faz parte da Rota da Uva e do Vinho. O piloto Pro Tork / Itaminas / KTM Factory Racing venceu a Geral e também sua categoria, a E2.

A disputa, com base no Parque Municipal Alberto Ruaro, foi marcada pelo frio intenso. Os participantes tiveram que completar um percurso formado por três voltas de 42 quilômetros, com um Cross Teste e três Enduro Testes. As especiais estavam rápidas, com muita pedra e chão liso.

Pellin mostrou superioridade e comemorou o desempenho. “Consegui imprimir um ritmo forte, mesmo sem arriscar tanto. Mais um evento divertido ao lado dos amigos e equipe. Sigo invicto nessa temporada e com uma boa vantagem na classificação”, disse.

Agora, de volta a sua cidade, o atleta se prepara para a quinta e penúltima rodada do estadual. Ela está programada pela Federação Gaúcha de Motociclismo para acontecer no dia 19 de outubro, em Coqueiro Baixo, na Região Alta do Vale do Taquari.