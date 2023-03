PRO TORK vence na abertura do Sportbay Enduro/Regularidade

Trilha dos Pinus foi o primeiro desafio da temporada 2023, sendo realizado neste domingo, dia 26, em Francisco Beltrão

A Pro Tork Racing Team garantiu o primeiro lugar no pódio da categoria principal, a Elite, na abertura do Sportbay Paranaense de Enduro de Regularidade 2023. O evento foi realizado neste domingo, dia 26 de março, na cidade de Francisco Beltrão, com um percurso total de 148,9 quilômetros.

Emerson Loth foi o destaque da equipe, vencendo as duas etapas da vigésima primeira edição da Trilha dos Pinus, prova em área de reflorestamento, que exigiu muita técnica dos competidores. Na parte da manhã foram 72,2 quilômetros percorridos, enquanto que na parte da tarde outros 76,7.

Para o piloto de Curitiba, heptacampeão brasileiro da modalidade, foi um grande resultado. “Foi difícil, com médias justas, pedras e todo tipo de terreno. Fiquei feliz com meu desempenho. Agora é pensar na próxima, me preparar para a disputa que acontece dia16 de abril, em Cascavel”, disse.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.