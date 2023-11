PRO TORK venceu no Brasileiro Sportbay de Arena Velocross 2023

Campeonato de etapa única reuniu os melhores pilotos de todo país

A Pro Tork Racing Team conquistou bons resultados no Campeonato Brasileiro Sportbay de Arena Velocross 2023. O evento foi realizado em etapa única no fim de semana em Campina Grande do Sul, município localizado na região metropolitana de Curitiba. Seus pilotos subiram ao pódio oito vezes em diferentes categorias.

Os destaques da maior fabricante de motopeças da América Latina foram: Rodrigo Taborda – campeão na VX3 Especial, Fernando Simões – vice na VX3 Nacional, Alex Júnior – segundo na 250cc e quarto na Força Livre Nacional, Matheus Zerbartto – quarto na 250cc Pro, Alencar Krefta – quinto na Over Especial, Luan Gabriel – quinto na 65cc, e Marcio Lago – quinto na VX4 Nacional.

De volta as suas cidades, os atletas se dedicam agora aos treinos para provas regionais e a pré-temporada 2024. A expectativa é de voltar enrolando o cabo em diversas competições.