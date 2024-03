Caçados assassinos de PAI e FILHO de Ribeirão do Pinhal

Dupla teria matado com premeditação



A Polícia Civil divulgou imagens dos suspeitos de homicídio de pai e filho, executados no ano de 2023 em Ribeirão do Pinhal, que agora estão sendo procurados.

São CARLOS HENRIQUE PEREIRA VANZELLI e JOÃO ROBERTO XAVIER VIANA (os dois nas fotos abaixo), suspeitos do homicídio do Nardinho (José Leonardo/acima de camiseta azul) e o do filho dele, Alisson Gustavo/acima de barba, que também foi executado ano passado em Ribeirão do Pinhal

Quaisquer informações, favor avisar nos contatos abaixo: