Professores Ana Lúcia e FÁBIO GABRIEL ministram palestras

Evento promovido pela plataforma de divulgação científica AGON

No próximo dia 29 de junho(um sábado), às 19h30m, os professores Ana Lúcia Pereira e Fábio Gabriel apresentarão a palestra: “INCLUSÃO: aspectos históricos, sociais e educacionais” em um evento online que promete aprofundar a discussão sobre a inclusão em diversas esferas. A palestra ficará disponível para aqueles que desejarem assistir posteriormente, mediante inscrição.

Ana Lúcia Pereira, que já residiu no Norte Pioneiro, atuou como professora da SEED – PR em Jacarezinho e ocupou a função de chefia de educação do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Jacarezinho, é atualmente professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), tendo sido pesquisadora visitante na University of Strathclyde, no Reino Unido (2016-2018), pelo Programas Estratégicos – DRI.

Fábio Gabriel leciona no Colégio Estadual Rio Branco de Santo Antônio da Platina e é professor contratado pelo Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), no Campus de Jacarezinho. Ambos são autores de artigos e livros em conjunto, evidenciando uma longa trajetória de colaboração acadêmica e organizadores de coletâneas que podem ser acessadas gratuitamente no link www.coletaneascientificas.com

A palestra integra uma série de atividades da plataforma virtual AGON, sob a curadoria do professor Dr. Renato Bittencourt, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A plataforma AGON tem se destacado por promover debates e discussões relevantes nas áreas de educação, filosofia e debate científico contemporâneo.

Interessados em participar do evento ou assistir à gravação posteriormente devem se inscrever pelo link: www.paradigmas.com.br/agon.

Serviço:

Palestra: INCLUSÃO: aspectos históricos, sociais e educacionais

Palestrantes: Ana Lúcia Pereira (UEPG) e Fábio Gabriel (SEED PR)

Data: 29 de junho de 2024

Horário: 19h30min

Formato: Online (com gravação disponível para inscritos)

Inscrições: www.paradigmas.com.br/agon

Não perca a oportunidade de se aprofundar em um tema tão relevante e atual como a inclusão, conduzido por dois especialistas com ampla experiência acadêmica e prática.

Currículo dos palestrantes

Ana Lúcia Pereira

Doutora (2011) e Mestre (2005) em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Graduada em Ciências e Matemática na Universidade do Norte Pioneiro (UENP, 1994). Bacharel em Psicologia (Faculdade Santana, 2023). Professora do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG, Brasil) desde 2012. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, em que serviu como vice-coordenadora (2014-2015) e do Programa em Ensino de Ciências e Educação Matemática (2017) na Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Presidente do Sindicato dos Professores (APP) da região Jacarezinho (2002-2009). Autor de vários artigos em revistas e atua como referee nas áreas de Políticas Educacionais, Formação de Professores; Práticas e Desenvolvimento Curricular; Ensino e Aprendizagem; Psicanálise; Mídias Sociais; Ciência, Tecnologia e Sociedade e Educação Matemática. Editor associado da Frontiers in Psicologia da Educação desde 2015.

Fábio Antônio Gabriel

Doutor em Educação (2019) e Mestre em Educação (2015) pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Desenvolveu estágio-doutoral em Educação também pela UEPG (2020-2021). Especialista (latu sensu) em: Filosofia e ética; Metodologia do ensino de Filosofia e Sociologia; Ensino Religioso; Gestão e Organização da Escola com ênfase em direção escolar; Psicopedagogia clínica e institucional. Bacharel em Teologia (PUC PR). Licenciado em Filosofia (Faculdade Bagozzi); em Letras (UNINTER); em Pedagogia (UNIMES); em Ciências Sociais (UNIMES).

Professor da Rede Estadual de Paraná da disciplina de Filosofia (SEED PR) de 2010. Professor contratado do Centro de Letras, Comunicação e Artes do campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), atuando na área de Fundamentos e Teorias da Educação, tendo atuado de 2009-2013 nos cursos de Pedagogia e Filosofia UENP/Campus Jacarezinho. Atualmente (2023-2024) desenvolve estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática (PPGECEM) da UEPG. Site do pesquisador: www.fabioantoniogabriel.com