Programação especial da Igreja METODISTA

Apresentação, filme e cantata como atrações

A Igreja Metodista Central de Santo Antônio da Platina(foto) tem programação especial para os próximos finais de semana. Confira a seguir.

Dia dez(domingo) às nove horas – Apresentação das crianças da Escola Dominical, filhos dos membros da igreja.

Dia 17 às 11 horas Especial de Natal- Os mensageiros “The Chosen”

Segundo o pastor Beto, é uma série americana baseada nos evangelhos de Jesus, eles estão lançando um especial de Natal, e, assim, disponibilizam o episódio para algumas igrejas previamente cadastradas. Transmitirão no telão da igreja no dia 17/12 as 11 horas.

Em outros locais será apresentado dia 20.

Dia 17 às 19 horas – Cantata de Natal – Ele nasceu para Reconciliar.

A cantata de Natal será apresentada pelos grupos de louvor, estão ensaiando há meses e será um tempo de louvor, música e arte.

Fica o convite da @metodistasap.