Prosseguem Jogos Abertos em Pinhal

Classificados irão à fase macrorregional

A partir desta sexta-feira, 28, começam as partidas de quartas de finais do futsal masculino da fase regional da 66ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) que acontece na cidade de Ribeirão do Pinhal.

No primeiro final de semana as disputas foram nas modalidades de futsal e voleibol com partidas acontecendo nos Ginásios de Esportes Tigrão e Totó Carvalho, além de partidas no Ginásio Pedro Domingues da Costa em Congonhinhas.

O Secretário Municipal de Esportes Devid Melo ressalta que o município está sempre pronto para a realização dos eventos. “Quero parabenizar a todos que estiveram trabalhando e participando das atividades que foram um verdadeiro sucesso”, comenta.

Nos últimos anos, foi sede de competições como Jogos da Juventude, Paraná Bom de Bola, Jogos Abertos. Além de ser sede da macrorregional do Bom de Bola Escolares no mês de agosto.

O chefe do Escritório Regional dos Esportes no Norte Pioneiro, Luiz Antônio Olchanesk, lembra que os classificados irão para a fase macrorregional que acontecerá em Cornélio Procópio em agosto.

Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, com apoio das prefeituras de cada município-sede, a 66ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) conta com mais de 12,1 mil participantes inscritos, número acima dos 11,8 mil de 2023. A Fase Regional atende 62,9% das cidades paranaenses, totalizando 251.

FUTSAL

QUARTAS DE FINAIS – MASCULINO

28 DE JUNHO – GINÁSIO DE ESPORTES TIGRÃO

18h30 – Santo Antônio do Paraíso x Abatiá

19h45 – Jacarezinho x Andirá

21h – Santa Mariana x São Sebastião da Amoreira

22h15 – Conselheiro Mairinck x Bandeirantes

SEMIFINAIS – FEMININO

29 DE JUNHO – GINÁSIO DE ESPORTES TIGRÃO

14h – Andirá x Itambaracá

17h45 – Sapopema x Santa Amélia.

VOLEIBOL

SEMIFINAIS – FEMININO

29 DE JUNHO – GINÁSIO DE ESPORTES TOTÓ CARVALHO

15h – Santo Antônio da Platina x Figueira

16h – Ribeirão do Pinhal x Jacarezinho

VOLEIBOL

SEMIFINAIS – MASCULINO

29 DE JUNHO – GINÁSIO DE ESPORTES TOTÓ CARVALHO

17h – Santo Antônio da Platina x Jacarezinho

18h – Ribeirão do Pinhal x Andirá

BASQUETEBOL – MASCULINO

GRUPO ÚNICO – GINÁSIO DE ESPORTES TOTÓ CARVALHO

28 DE JUNHO – 19h30

Andirá x Jacarezinho

29 DE JUNHO – 13h15

Jacarezinho x Santo Antônio da Platina

30 DE JUNHO – 09h (TEXTO e FOTOS: Marcos Júnior).