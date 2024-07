Quatiguá escolherá Rainha em setembro

O evento, que promete uma noite de glamour e entretenimento, contará com a apresentação das artistas Anadark e Banda Bianca Costa, com apoio da Prefeitura de Quatiguá.

No próximo dia Sete de setembro, o Pavilhão São Cristóvão será palco do aguardado Baile da Rainha – EXPOQUATI.

No Pavilhão São Cristóvão

A programação da noite inclui um desfile com início às 20 horas, onde as candidatas desfilarão perante um júri que será responsável pela escolha das vencedoras. Serão eleitas a Rainha, a 1ª Princesa, a 2ª Princesa e a Miss Simpatia do evento.