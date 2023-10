Quatro títulos para a Pro Tork no Sportbay Brasileiro/Motocross

Última etapa aconteceu no fim de semana em Canelinha (SC)

A Pro Tork comemora a conquista de quatro títulos no Sportbay Brasileiro de Motocross 2023, que teve sua última etapa realizada no fim de semana, dias 30 de setembro e 1 de outubro, no município de Canelinha (SC). Os campeões da maior fabricante de motopeças da América Latina foram Zion Berchtold na 65cc, Jacson Keil na Nacional, Be Tiburcio na MX2JR e Willian Guimarães na MX4.

Be já havia se consagrado campeão na rodada passada, mesmo assim, deu tudo de si, vencendo a última corrida e fechando com chave de ouro. Ele ainda foi o segundo colocado na categoria MX2, finalizando a temporada com o vice. “Estou muito feliz, alcancei meu objetivo na MX2JR e ainda fui bem entre os mais experientes na MX2”, disse.

Zion Berchtold administrou a vantagem na classificação da 65cc, terminando a prova em segundo lugar, resultado suficiente para erguer a taça. Jacson precisou da segunda colocação na Nacional para também garantir o caneco. E Willian foi o quinto colocado na bateria da MX4, desempenho que o fez celebrar mais uma conquista no brasileiro.

Os pilotos Pro Tork fizeram a festa junto a milhares de pessoas no Motódromo Ari Justino Pereira e agradeceram a patrocinadora pelo suporte ao longo do ano. Agora, de volta as suas cidades, eles focam nas últimas etapas dos estaduais, nas quais possuem boas chances de serem campeões. Depois, merecidas férias, seguidas de pré-temporada.

Confira a classificação do BRMX:

65cc

1) Zion Berchtold – 119 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2) Vicente Nunes – 103 pontos

3) Victor Hugo Vale da Rocha – 94 pontos

Nacional

1) Jacson Keil – 110 pontos (Pro Tork Racing Team)

2) Gabriel Silva -92 pontos

3) Rodrigo Guimarães – 67 pontos

MX2JR

1) Bernardo Tiburcio – 169 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2) Vitor de Borba – 138 pontos

3) Otavio Pedro – 125 pontos

MX2

1) Guilherme Bressolin – 312 pontos

2) Bernardo Tiburcio – 278 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

3) Gabriel Mielke – 244 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

MX3

1) Roosevelt Jr – 158 pontos

2) Rodrigo Lama – 154 pontos

3) Cassio Espindola – 125 pontos

4) Leonardo Dambros – 106 pontos

5) Jacson Keil – 93 pontos (Pro Tork Racing Team)

MX4

1) Willian Guimarães – 91 pontos (Pro Tork Racing Team)

2) Markolf Berchtold – 62 pontos

3) Cristian Kehl – 58 pontos