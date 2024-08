Quatro vitórias para Pro Tork motocross

Na quinta etapa do Sportbay Paranaense

A Pro Tork Racing Team somou quatro vitórias, além de outros bons resultados, na quinta etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2024. O evento aconteceu no fim de semana, dias 17 e 18 de agosto, em uma pista especialmente preparada no Balneário Terra das Águas, localizado no município de Santa Helena.

Os destaques foram Willian Guimarães, vencedor nas categorias MX4, MX45 e MX5; e Guilherme Buozi, primeiro a receber a bandeira quadriculada na 65cc. Também subiram ao pódio os atletas Alencar Krefta, terceiro lugar na MX45 e segundo na MX5; e Tiago Garcia, quarto na MX4.

De volta as suas cidades, os pilotos da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes se preparam agora para a próxima rodada. Ela está programada pela Federação Paranaense de Motociclismo para acontecer nos dias 7 e 8 de setembro, em Entre Rios.