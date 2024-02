Quina de R$ 20 milhões sai para Abatiá (NORTE Pioneiro do PR)

Felizardo apostou apenas R$ 2,50

Saiu de uma aposta única (cinco dezenas e apenas R$ 2,50) feita na Lotérica Abatiá (foto), na cidade do mesmo nome, as cinco dezenas do concurso da Quina, sorteadas nesta quarta-feira ( dia21).

O(A) felizardo(a) ganhou R$ 19.857.173,33.

O jogo estava acumulado há 14 sorteios e seis apostas feitas em Minas Gerais ganharam cerca de R$ 8 mil com quatro dezenas. Confira as cinco dezenas sorteadas: 06 – 36 – 39 – 44 – 45.

O prazo para retirada do prêmio é de três meses.