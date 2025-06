Rapaz falece aos 25 anos de doença rara

Sepultamento na tarde desta sexta-feira

Gustavo da Costa Silva (foto), era portador de uma doença genética chamada Distrofia de Duchenne. Filho do Anderson da Denorpi, e sobrinho do Buiú Garçom e do Fernando da Casa das Tintas.

Ele faleceu nesta quinta-feira, dia cinco, aos 25 anos, numa unidade de saúde de Londrina.

Seu corpo foi velado na IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS (Ministério de Indaiatuba na Rua Dezenove de Dezembro, 1300, de onde saiu para sepultamento, na tarde desta sexta-feira, dia seis, para o Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

A Distrofia de Duchenne é uma doença neuromuscular genética, que se caracteriza como um distúrbio degenerativo progressivo e irreversível no tecido muscular, em especial a musculatura esquelética, que recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos.