Reiniciam aulas no Colégio incendiado

A partir de amanhã remoto/online e presencial daqui 15 dias

O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, esteve neste sábado (11) no Norte Pioneiro, em Cornélio Procópio e Santa Mariana, onde visitou o Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa, atingido por um incêndio na noite de quinta-feira (09). Ele definiu um cronograma inicial junto à direção do colégio para a retomada das aulas.

Graças ao rápido trabalho dos profissionais da instituição para evacuar os estudantes em regime de internato de um dos prédios e a ação do Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu e o fogo foi controlado antes de atingir as demais instalações, como o prédio da entrada.

Logo na sexta (10) pela manhã, o governador Carlos Massa Ratinho Junior orientou a formação de uma força-tarefa para atender à comunidade escolar e o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Marcelo Pimentel Bueno, esteve no colégio com engenheiros para ver a gravidade do incêndio e as necessidades iniciais de reconstrução.

“Estamos trabalhando no plano de reconstrução do colégio agrícola de Santa Mariana, importante para toda região de Cornélio Procópio e todo o Paraná. Nesse primeiro momento, o atendimento aos estudantes será remoto. Para os alunos que não precisam do regime de internato, o atendimento presencial será retomado daqui duas semanas”, explicou Miranda.

Nesse período, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) vai fornecer equipamentos, mobiliário necessário e a merenda. Além disso, já foram liberados R$ 100 mil pelo Fundepar para os primeiros reparos e adequação dos espaços não atingidos pelo fogo: alojamento dos meninos, sala dos professores, coordenação, documentação, cinco salas de aula e laboratório de informática.

Na prática, esses espaços administrativos e de apoio vão virar salas de aula provisórias, uma vez que três salas de aula foram destruídas, além dos laboratórios de física, química e biologia, alojamento feminino, refeitório, cozinha, almoxarifado e a sala de cinema.

Em paralelo, Seed-PR e Fundepar planejam a reconstrução total do prédio consumido pelo fogo, com previsão de entrega durante o segundo semestre.

“Quero agradecer ao governador Ratinho Junior por esse apoio imediato, nossa chefe do NRE, Mayra Moraes, e sua equipe, que vieram aqui ainda na noite de quinta, e ao secretário Roni Miranda. Recebemos apoio irrestrito do Governo do Estado à nossa comunidade”, disse o diretor do colégio, Ilton Wagner Alves.

“O foco inicial foi atender as pessoas que estavam ali, 70 foram retiradas no plano de fuga bem executado. Já longe das chamas fizemos a chamada por quarto com os inspetores, e a hora que o Corpo de Bombeiros chegou a gente confirmou que todos estavam em segurança. Assim, eles puderam focar em controlar o incêndio”, relatou.

Todos os pais foram comunicados na sequência e buscaram seus filhos – apenas uma estudante precisou pernoitar na casa de uma funcionária da escola, retornando à sua família na manhã seguinte.

Para a diretora-auxiliar da instituição, Joelma Aparecida Silva de Oliveira, o apoio tanto do Estado como da comunidade está sendo fundamental. “É diferente quando a gente recebe esse apoio tão de perto. Já traçamos um plano estratégico para atender os alunos pedagogicamente, porque o nosso ano letivo não pode parar e não vai parar. O importante é estarmos juntos nesse momento e com aula, de forma remota no começo e depois presencialmente”, disse.