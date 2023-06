Recompensa para notícias de furto de nelore em Jundiaí do Sul e região (vídeo)

Foram 39 cabeças de 20 arrobas cada uma

Bandidos em dois dois caminhões Truck (aqueles semipesados de transportes com capacidade para aguentar até seis toneladas) furtaram 39 cabeças de boi nelore de cerca de 20 arrobas cada uma na madrugada de quinta-feira, dia oito, na Fazendo São Luiz , no bairro rural do Castor, em Jundiaí do Sul.

O crime foi cometido no sítio do pecuarista Joaquim Fraga Neto às margens do KM 74 da PR-218 e o prejuízo avaliado em torno de R$ 280 mil.

As possíveis rotas de fuga são a BR-369, a PR-439 destino Santo Antônio da Platina, ou BR-153 Guapirama e Ibaiti.

Se alguém tiver alguma notícia entrar em contato, pois são assegurados o sigilo e também o pagamento de gratificação para indicações concretas. A vereadora local, Lorena Romão, participa das buscas.

Telefones (43) 99958-8547 (43) 99928-0263, 190 (PM) ou 181 (Civil).