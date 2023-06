Civil recupera uma camionete furtada

Amarok estava escondida na zona rural

Na noite desta quarta-feira, 31, foi furtada em Ribeirão do Pinhal uma camionete, marca Amarok D 4 X 4, que estava estacionada na Avenida Silveira Pinto. A ação criminosa ocorreu momentos após a vítima estacioná-la no local. Não houve violência. Os ladrões levaram o veículo longe do olhar do proprietário.

Na manhã desta quinta-feira (01), policiais civis diligenciaram em torno do caso conseguindo recuperá-la escondida na zona rural do município, aguardando para ser transportada ou desmontada pelos ladrões. Os investigadores têm uma linha de investigação, e esperam concluir o caso em breve. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.