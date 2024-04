MOTO FURTADA em Carlópolis recuperada EM JACAREZINHO

Ação bem sucedida da Polícia Militar



A Polícia Militar de Jacarezinho, nesta quarta-feira, 03, no bairro Nossa Senhora das Graças, restituiu moto objeto de furto.

Policiais Militares receberam informações de que havia uma motocicleta estacionada em via pública e que apresentava as mesmas características de um veículo furtado em data anterior no município de Carlópolis.

No local, constataram que havia uma Honda Biz de cor amarela estacionada. Ao realizar a identificação do veículo, realmente se tratava da moto furtada.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia para as devidas providências e posterior restituição do bem ao proprietário.