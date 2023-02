PMs recuperam em Pinhal moto furtada em Cornélio Procópio

Elemento conseguiu fugir após se embrenhar em mato

Na tarde desta terça-feira (31) a Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal recuperou moto roubada no distrito da Triolândia.

A equipe estava em patrulhamento pelo local quando percebeu um motociclista conduzindo Honda CG/150, sem placa, o qual ao percebeu a presença policial, tentou fugir.

Iniciou-se acompanhamento tático e o rapaz sofreu uma queda nas proximidades de mata, e então conseguiu se evadir. Contudo, a moto ficou no lugar e, pela checagem ao sistema, verificou-se a real placa do veículo. Também, por intermédio de consulta através do nome do proprietário, constatou-se que tratava-se de produto de furto em Cornélio Procópio.

A moto foi recuperada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil ribeiro-pinhalense.