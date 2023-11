Recuperada HILUX furtada em S. Antônio

Os dois ocupantes foram detidos por receptação

Nesta quarta feira, dia 15, por volta das 21h50m, policiais militares receberam informações de que uma Toyota Hilux SW4, de cor preta, que havia sido furtada em data anterior, passou por Jacarezinho e transitava em Santo Antônio da Platina, de onde havia sido levada.

As equipes da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Operações com Cães reforçaram o patrulhamento e perceberam um veículo com as mesmas características do objeto do crime.

Realizaram a abordagem e verificaram que os sinais de identificação estavam inconsistentes, tendo as numerações de chassi, vidros e placas de outro automóvel.

Em busca, possível constatar que se tratava de uma camionete com alerta de furto, através da numeração do motor e dos cintos.

Desse modo, os dois ocupantes foram detidos e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, visto que tipifica delito de receptação.

A Hilux também foi encaminhada para a Delegacia para as devidas providências e posterior restituição ao proprietário.