Reinaugura Claudinho Veículos após 14 anos

Empresário recepcionou familiares e amigos para a reabertura da nova sede

Claudinei Cândido da Silva, popular Claudinho Veículos, reinaugurou sua empresa na esquina das ruas Dom Pedro II e 13 de Maio, no centro de Santo Antônio da Platina.

Filho de Maria de Lourdes e João Cândido da Silva, tem quatro irmãos: Valdeci, Paulo, Sueli e Marilza.

Nasceu em Santo Antônio da Platina, morou na Fazenda Santa Rita quando criança. Depois, estudou nos Colégios Moralina e Santa Terezinha.

Na adolescência, vendeu sorvete, entregou jornal e carpiu quintal. Como office boy trabalhando no Escritório do Geraldo, foi promovido. Também no Banco do Brasil e no Bradesco, onde conheceu Jucilene, com quem se casou e tem a filha, Camille.

Na Concessionária Plativel também (escritório, recepcionista e vendedor).

Na sequência, abriu em sociedade uma firma, a Barcala Veículos com seu compadre Cézar.

Depois de um certo tempo comprou a parte dele, abrindo a empresa, a Claudinho Veículos, que tem 14 anos de existência.