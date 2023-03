Rematrícula para ano letivo da UENP dia 30

As aulas vão até o dia 20 de dezembro

O período de Renovação de Matrícula para todos os alunos matriculados ou com matrícula trancada nos cursos de graduação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) começou nesta segunda-feira (20) e segue até o dia 30 de março.

A renovação será realizada de forma online. O acadêmico deve entrar no link, inserir o seu número de matrícula e na senha inserir o número do seu CPF (somente os números, sem pontos e traços). Em seguida, deve confirmar a renovação de matrícula.

O ano letivo inicia no dia 3 de abril porque o ano letivo de 2022 terminou no dia 11 de março, com as mudanças de calendário impostas pela pandemia da Covid-19. As aulas vão até o dia 20 de dezembro.

Ainda de acordo com o calendário, do dia 27 ao dia 31 de março ocorre a chamada Semana Pedagógica e Recepção Docente.