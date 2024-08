REUNIÃO com a arbitragem inicia JOGOS ABERTOS

Começam nesta sexta-feira

A busca para a vaga na fase final da 66ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) começa nesta sexta-feira, 30 de agosto, em Cornélio Procópio. Para iniciar a competição a equipe da Comissão Central Organizadora (CCO) e arbitragem realizaram na noite desta quinta-feira, 29, uma reunião.

A medida visa alertar sobre ações e regras para serem tomadas durante os dias de competição. Serão três dias de disputas com aproximadamente 1.000 atletas, dirigentes, árbitros e equipe organizadora. Serão disputadas partidas de basquetebol, futebol 7, futsal, handebol, vôlei de praia e voleibol.

Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), as fases finais dos JAPs estão sendo disputadas em quatro cidades: Guaratuba, Cornélio Procópio, Engenheiro Beltrão e Medianeira. A fase macrorregional envolve 355 equipes de 144 cidades – ou seja, 36% dos municípios paranaenses.