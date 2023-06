Rodízio de pizza no Dia dos Namorados

O Restaurante Vegas está promovendo um jantar especial de Dia dos Namorados com reservas antecipadas para prestigiar os mais nobres sabores do convidado Chef Bruno Marcomini, fundador da Master Pizza em Santo Antônio da Platina.

Será um encontro agradável num lugar de simplicidade, mas ao mesmo tempo sofisticação. As mesas estarão decoradas para deixar o clima ainda melhor, afinal, o amor estará no ar.

O início será a partir das 19h30m do dia 12 (segunda-feira) no Recinto da Efapi. Estão inclusos PIZZAS DE TODOS OS SABORES por um valor de R$ 80,00 por casal.

Para não terem dificuldades de encontrar o lugar certo, deixar tudo para depois , faça a reserva antecipada pelo WhatsApp: (43) 9 9861-6986 ou (43) 9 9640-5848.

Faça sua reserva e garanta uma noite especial com o seu par no Vegas, no Recinto da EFAPI.