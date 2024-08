Romanelli propõe homenagem aos atletas olímpicos PARANAENSES

Também Sessão solene para homenagear equipe

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) apresentou requerimento para que a Assembleia Legislativa, que realizou nesta segunda-feira, 5, a primeira sessão plenária do segundo semestre do ano, conceda uma Menção Honrosa a todos os atletas paranaenses que participam das Olimpíadas de Paris. O parlamentar também propôs a realização de uma sessão solene para homenagear a equipe do Paraná.

“Todos os atletas paranaenses que alcançaram a glória de disputar os Jogos Olímpicos de Paris são vitoriosos e exemplos de vida. Todos construíram suas trajetórias com dedicação ao esporte e representam diversos municípios do Estado”, afirmou Romanelli no pedido formulado à mesa diretora do legislativo. “Proposição está aberta para adesão dos demais parlamentares”.

No pedido, o presidente da Comissão de Orçamento ressaltou que, além dos atletas de diversas modalidades, as homenagens devem ser estendidas aos membros das comissões técnicas que foram para as Olimpíadas de Paris. “É um justo reconhecimento pelos esforços, conquistas e relevantes serviços prestados ao esporte”, observou o deputado.