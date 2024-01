ROTA do Rosário recebe sinalização turística OFICIAL

E integra todos os seus santuários no Norte Pioneiro e Campos Gerais

Lançada em 2008, no Santuário da Mãe e Rainha de Schoenstatt em Jacarezinho , a Rota do Rosário, é um dos roteiros de Turismo Religioso mais bem estruturados do Paraná. Seu trajeto forma exatamente um rosário, e inclui além das igrejas católicas, a promoção e integração dos patrimônios culturais, históricos e arquitetônicos das regiões Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná.

Nesta jornada de Fé, os romeiros e peregrinos, aproveitam para conhecer atrativos da região, aliando o caminho religioso a experiências gastronômicas, culturais, além das belezas naturais e arquitetônicas. Os atrativos que estão no território da Rota do Rosário, contam com roteiros de turismo rural, como a Rota do Café e das Mulheres do Café do Norte Pioneiro, patrimônios históricos e culturais, turismo náutico e de aventuras. Parte dos municípios integram a região de Angra Doce, que foi instituída em 2022, como a primeira Área Especial de Interesse Turístico Federal.

Nas palavras do Bispo Dom Fernando José Penteado – Bispo Emérito e fundador: – “a Rota do Rosário é como um grande mosaico, onde cada pessoa pode participar. Ela é ecumênica e não exclui ninguém. Cada um deve contribuir com o seu brilho, o seu modo de participar para enriquecer toda a comunidade. É um caminho de fé a ser percorrido”.

Fazem parte da Rota do Rosário as seguintes cidades com santuários: Jacarezinho, Ribeirão Claro, Joaquim Távora, Siqueira Campos, Tomazina, Arapoti, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Ibaiti, Ribeirão do Pinhal, Bandeirantes e Santo Antônio da Platina. Ao percorrer este Caminho de Fé do Peregrino, conclui-se o grande rosário como ele se delineia por abranger um território de 751 quilômetros, interligando outros municípios. Apenas o Santuário de Piraí do Sul pertence à Diocese de Ponta Grossa.

A sinalização turística rodoviária, foi viabilizada através de emendar parlamentar federal

direcionada através do Excelentíssimo Senhor Diego Garcia, Deputado Federal. Nossa gratidão

por acolher este pedido em favor a Rota do Rosário que permitiu a sinalização rodoviária

integrando os santuários pertencentes a este roteiro religioso paranaense.

As Dioceses de Jacarezinho e de Ponta Grossa são gratas aos pioneiros que percorreram entre fevereiro à setembro de 2020, trajetos dos 751 km de estradas que constitui a Rota do Rosário, como peregrinação e visita técnica para o reconhecimento do caminho integral da Rota do Rosário. São eles: Ana Paula Gomides, Mariana de Oliveira Schendroski, João Gouveia Cezar, Sandra Nadja Camacho, Diego Gouveia Paz, Wellinton T. Bergamachi e Padre Celso Miqueli. e às diversas pessoas que de algum modo trabalharam e ainda estão trabalhando para que tudo isso possa acontecer. Agradecimento em especial a Rubia Lisboa Martoni idealizadora do Projeto.

Que venham as próximas conquistas em favor do amadurecimento deste trabalho e fortalecimento do turismo religioso. A Rota do Rosário em conjunto com as comunidades urbanas e rurais, tem o desafio de alinhar várias pessoas do segmento e afins, para o fortalecimento do Caminho Rural do Peregrino, a fim de que sinalização rural aconteça para que todos experimentem este caminho de Fé.

Ao longo de todo o trajeto, enquanto o peregrino ou atleta se aventura pelos lindos circuitos

devocionais, num caminho de paz e transformações, ele deixa rastros de luz porque está em

vias de iluminação e transformação.

Lema: De Igreja à Santuário, vou feliz pela Rota do Rosário!

Saiba mais: www.rotadorosario.org

Por .Pe. Celso Miqueli (Coordenador da Rota do Rosário de 10.10.2008 à 22.04.2022).