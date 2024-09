SAMU faz parto em gestante na viatura

Em Itambaracá no fim de semana

Por volta das 10h de sexta-feira (13), a central de regulação do SAMU Norte Pioneiro recebeu uma solicitação de transferência de uma gestante de alto risco, em trabalho de parto, proveniente do município de Itambaracá.

Imediatamente, foi acionada a Unidade de Suporte Avançado (USA01). Ao chegar ao local, a paciente foi avaliada pelo médico intervencionista. Quando a equipe havia percorrido aproximadamente um quarteirão com a paciente, o parto ocorreu dentro da viatura.

A equipe prontamente realizou todos os procedimentos e cuidados necessários. Posteriormente, a paciente foi levada à Santa Casa de Bandeirantes para administração de medicação de uso imediato. Em seguida, foi transferida, junto com o bebê, para a Santa Casa de Cornélio Procópio, sem nenhuma intercorrência no atendimento.

A transferência do recém-nascido contou com o apoio da nossa Unidade Básica de Cornélio Procópio, USB01, que realizou o transporte do bebê (acompanhado pelo CRM)/Crédito: Rádio Cabiuna.

Equipe da Unidade Avançada:

Condutor: Urias

Enfermeira: Samara

Médico: Gabriel

Equipe da Unidade Básica: