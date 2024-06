SANTO ANTÔNIO da Platina ganha clínica

Saúde Prime Clínica Multiprofissional será inaugurada nos próximos dias

Josiane Simoni e Ricardo Mendes, casal de Andirá, acredita no progresso de Santo Antônio da Platina, e está investindo numa empresa, já instalada no centro da Cidade Joia, ao lado do Laboratório Ximenes, na avenida Oliveira Motta, 979, centro.

Eles têm dois filhos, Gabriel e Joaquim.

Ricardo é imobiliarista e a esposa, fonoaudióloga, e possui outra clínica desde 2007, em Andirá, sempre atuando no ramo de exames ocupacionais. Há três anos, ampliaram para medicina familiar e especialidades médicas.

Foram recepcionados no gabinete pelo prefeito Professor Zezão, Alexandre Levatti, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, que lhes desejaram boa sorte e agradeceram por acreditarem e investirem no mercado platinense.

A Saúde Prime Clínica Multiprofissional presta os seguintes serviços:

Exames de Eletrocardiograma, eletroencefalograma, audiometria, espirometria, acuidade visual;

Especialidades médicas cardiologista, urologista, clínico geral, médico do trabalho.