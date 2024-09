S. ANTÔNIO REGISTRA neurocirurgia pioneira

Foi a primeira realizada no Hospital Nossa Senhora da Saúde

Exclusivo: A primeira neurocirurgia eletiva do Hospital Nossa Senhora da Saúde (foto), foi realizada na manhã de sexta-feira, dia 30, e o paciente, de 76 anos, recebeu alta já neste domingo, dia primeiro, saindo andando da unidade de saúde, no centro de Santo Antônio da Platina.

“Foi um marco para a cidade”, conforme salientou o veterano médico platinense Luciano Dias dos Reis.

O neurocirugião foi José Augusto Teixeira de Lima Neto (foto abaixo à direita; o da esquerda é Nícollas Erichsen Ferreira, anestesista). Participou também o instrumentador Alberto de Souza da Silva.

O idoso/paciente, estava com perda de força motora em metade do corpo contralateral ao hematoma; cefaleia (dor de cabeça); vertigem e havia tido um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) aproximadamente há um mês.

‘Não houve problemas no procedimento, sem inter-ocorrências nem complicações e a operação durou 55 minutos”, detalhou José Augusto.

O doutor tem 34 anos, nasceu em Barra Mansa, Rio de Janeiro, e desde cedo demonstrou interesse pela área da saúde, influenciado pelo avô, que era cirurgião e professor da Faculdade de Medicina. Foi nesse ambiente acadêmico que conheceu sua esposa, Giulia, com quem desenvolveu uma forte parceria tanto na vida pessoal quanto profissional.

Após a conclusão da faculdade, o casal tomou a decisão de se mudar para Itaporanga, em São Paulo, buscando novas oportunidades e desafios. Com o objetivo de se especializar, ele ingressou em uma residência médica em neurocirurgia em Jundiaí (SP), onde se dedicou intensamente ao aprendizado.

Durante sua residência, trabalhou em diversos hospitais, adquirindo experiência também em Sorocaba, Itu e Barueri. Há um ano e oito meses, os dois e os filhos, Pedro Henrique, oito anos, e Maria Eduarda Biglia de Lima, dois anos, mudaram-se para Santo Antônio da Platina, onde continua a exercer sua profissão, contribuindo para a saúde e o bem-estar da comunidade local e regional.

Neurocirurgia é a especialidade que cuida de doenças do sistema nervoso central e periférico que necessitam de algum tratamento cirúrgico. Esse grupo de doenças podem acometer o cérebro, coluna e nervos, como aneurismas, tumores, malformações, hidrocefalia, e até mesmo traumatismo.

É necessário o uso de tecnologia avançada e técnicas modernas realizadas por especialistas e com formação direcionada para cada tipo de procedimento.

Cirurgia eletiva é aquela programada, que não é considerada de urgência e que o médico agenda o dia e o horário para sua realização conforme mapa cirúrgico do hospital e a ocasião mais propícia. O nome da operação foi Trepanação para drenagem de hematoma subdural crônico (“coágulo entre as membranas que envolvem o cérebro”) Objetivo foi realizar um orifício no crânio e drenar o coágulo. O paciente tinha perda de força motora em metade do corpo contralateral ao hematoma, dor de cabeça e vertigem, além de ter tido um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) há aproximadamente um mês.

São vários tipos de cirurgias:

Cranianas – Atua no tratamento dos pacientes que possuem doenças cerebrais, como o acidente vascular cerebral (AVC), doenças que obstruem o fluxo sanguíneo para o cérebro (estenose de vasos cervicais, trombose intracraniana), aneurismas cerebrais, malformação arteriovenosa (MAV), tumores do cérebro e do crânio, acúmulo anormal do líquido cerebral (hidrocefalia), malformações cranianas, entre outras.

Espinhais – Trata das doenças dos ossos e dos discos formadores da coluna. Pode ajudar no tratamento de problemas como hérnia e protusão de disco, dores crônicas nas costas e do nervo ciático, malformações, compressão da medula e das raízes que formam os nervos dos braços e pernas, fraturas e tumores.

Nervos periféricos – Ajuda no tratamento de lesões dos nervos periféricos, especialmente dos braços, pernas e face. Possui especial importância nos traumatismos e lesões tumorais.

Funcional – É encarregada de tratar problemas que mudam o funcionamento do sistema nervoso, quando esse não possuem uma boa resposta ao tratamento com medicamentos. Atua em casos de dor crônica de difícil controle, distúrbios de movimento (Doenças de Parkinson, distonias, tremores), epilepsia, e em alguns casos de doenças psiquiátricas muito avançadas (como depressão e TOC) e epilepsia.

A maioria das doenças neurológicas crônicas pode ser controlada com medicamentos específicos e outros tratamentos convencionais, porém a persistência dos sintomas pode conduzir à uma avaliação do quadro do paciente pelo neurocirurgião. Casos de suspeitas de tumores e de traumatismos envolvendo o crânio, coluna e nervos periféricos demandam uma avaliação mais imediata da neurocirurgia.