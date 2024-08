SANTO ANTÔNIO DA Platina recebeu prova de motocross (assista)

Sétima Etapa da Copa Paraná

Neste final de semana, em comemoração aos 110 anos de Santo Antônio da Platina foi realizado a 7ª Etapa da Copa Paraná de Motocross, promovida com apoio com a Prefeitura, organizada pelo piloto Fabinho Brito da Uma Roda Motopecas.

Mais de cem pilotos participaram de toda região do Paraná e de São Paulo, que acompanham a copa desde Pontal do Paraná, Apucarana, Londrina, Assis.

Os pilotos da casa, Kaian Brito e Kaio Brito

A Copa já está há 10 anos realizando etapas por todo estado do Paraná com apoio da Protork SPORTBAY.

Os filhos do diretor Marlon Bonilha e esposa Ana Carla, Enzo e Max Bonilha também acompanharam o evento, assim como a caçula Lara, e os vós Neusa e Altair.

A iniciativa já passou em 2024 por Rio Branco do Ivai, Kaloré, Borrazópolis, Joaquim Távora, São João do Ivaí e Novo Itacolomi.

O diretor e organizador da Copa Paraná, Fabinho Brito, junto com sua mulher, Suellen Brito, agradecem o apoio da Pro Tork e Sportbay e o Prefeito Zezão pela realização desta etapa em comemoração aos 110 anos de Santo Antônio da Platina. E também dos demais patrocinadores, como o Npdiario.

No sábado os treinos aconteceram a partir das 14h30 e no domingo a partir das 9h. As provas foram a partir das 10h30m.

Fabinho fez 1} lugar categoria Mx 35 Nacional e 1 Mx 4; Kaio brito fez 2º na Mini Moto, Kaian 2º na Junior e Enzo Bonilha em 3°, Max Bonilha fez 2º na 65cc.

Enzo, que treina desde os cinco anos, iniciou disputas a partir dos 12 e hoje tem 14 anos.